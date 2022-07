Ap

Periódico La Jornada

Martes 19 de julio de 2022, p. 8

Los Ángeles., Un juez de Los Ángeles señaló en privado a los abogados que iba a incumplir una promesa y encarcelar a Roman Polanski por abusar sexualmente de una niña de 13 años en 1977, declaró un ex fiscal, lo que planteó el escenario para que el reconocido director huyera de Estados Unidos como fugitivo.

Una transcripción hasta ahora sellada del testimonio del fiscal de distrito adjunto retirado Roger Gunson, obtenida el domingo por la noche por The Associated Press, podría respaldar las afirmaciones de Polanski de que huyó la víspera de la sentencia en 1978 porque no creía que estaba recibiendo un trato justo y de que de que iba a ser encarcelado por un juez corrupto.

En declaraciones a puerta cerrada en 2010, Gunson afirmó que el juez rompió su promesa de dejar en libertad a Polanski luego de que los funcionarios de la prisión estatal determinaron que no debería pasar tiempo en la cárcel.

El juez le había prometido en dos ocasiones... algo que incumplió , aseguró Gunson. De modo que no me sorprendió que, cuando le dijeron que lo iban a enviar a la prisión estatal... que no pudiera o no quisiera confiar en él .

Durante el juicio de Polanski, la víctima, de 13 años, declaró que durante una sesión de fotos en la casa de Jack Nicholson en marzo de 1977, cuando el actor no estaba en casa, Polanski le dio champán y parte de una píldora sedante y luego la obligó a tener relaciones sexuales a pesar de sus objeciones. La niña aclaró que no peleó con él porque le temía, pero luego su madre llamó a la policía.

Cuando la menor rechazó declarar en la corte, Polanski aceptó ser culpable de tener sexo ilegal con una menor a cambio de que los fiscales retiraran cargos de drogas, violación y sodomía. Desde entonces, la víctima ha pedido que se ponga fin al caso.

El abogado defensor Harland Braun indicó el viernes, cuando se esperaba la publicación del testimonio, que reanudaría sus esfuerzos de que se emitiera una sentencia en ausencia, lo que pondría fin a su condición de prófugo de la justicia.

Braun lo ha intentado sin éxito, pero la fiscalía alegó, con el apoyo de los jueces, que Polanski debía presentarse en la Corte Superior de Los Ángeles para resolver el asunto.