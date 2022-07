Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 19 de julio de 2022, p. 5

Desde su apertura a finales de abril, el Museo Diablos, dentro del estadio de beisbol Alfredo Harp Helú, ha recibido a poco más de 2 mil visitantes, cifra que llena de optimismo a sus directivos tras la suspensión de los partidos debido a la pandemia.

El público se sorprende, sobre todo, al descubrir la afición del pintor Francisco Toledo por el rey de los deportes. En una muestra dedicada al artista juchiteco, se aprecian por primera vez las fotografías que en 2000 le tomó su entrañable amiga Graciela Iturbide, en las que aparece vestido de catcher.

En realidad, se trató de una travesura entre ambos artistas, que se gestó cuando ella propuso visitar una granja de emús en la mixteca oaxaqueña. De inmediato, Toledo pidió prestados a Alfredo Harp unos arreos, al asegurar que lo que se ponen en las piernas los beisbolistas parecen patas de avestruz .

Iturbide recuerda que, en efecto, los emús eran parecidos a los avestruces y sus patas se asemejaban a los arreos que portaba su juguetón amigo, quien aquella tarde calurosa quería estar cerca de las aves, pero protegido ante cualquier incidente.