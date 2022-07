Fabiola Palapa Quijas

La bailarina mexicana Elisa Carrillo, de celebridad mundial, estrenará #The_Wall, coreografía de Yeri Anarika, en el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes (Cenart), el próximo sábado 23 de julio a las 19 horas y el 24 a las 18 horas.

La obra también se presentará en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan, el día 27 a las 19 horas, así como en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, el 30 de julio, a las 17 horas.

Bolero, una de las obras más emblemáticas del coreógrafo francés Maurice Béjart (1927-2007), será interpretada también por ella en la Gala Elisa y Amigos, que se desarrollará en el contexto de Danzatlán: Festival Internacional de la Danza.

La presentación de la primera bailarina del Staatsballett de Berlín será el 30 de julio a las 19 horas en el Teatro Morelos, en Toluca, y el 1º de agosto a las 19 horas en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.

A propósito de la quinta edición del festival Danzatlán que se desarrollará del 23 de julio al 1º de agosto y de los 10 años de la Gala Elisa y Amigos, la bailarina conversó con La Jornada.

Sobre la coreografía de Béjart con música de Maurice Ravel, Carrillo expresó que es una obra de extremo trabajo físico por los 14 minutos que dura.

Bolero se estrenó en 1961 y tiene de rol principal La Melodía, interpretada por una bailarina o un bailarín, con el ritmo ejecutado por intérpretes masculinos.

“La obra empieza de una manera muy sencilla, muy sutil, pero cada movimiento tiene un significado. Sobre una mesa está La Melodía y los hombres son el ritmo. Es una pieza especial por todos los movimientos que se ven sencillos, pero después de llevarlos 14 minutos en el escenario físicamente terminas devastado porque das todo.

“El movimiento va in crescendo, de lo sencillo a las elevaciones de las piernas. Es una obra de mucha energía y se crea una magia súper especial que requiere mucha concentración para no perder el ritmo y no perderte dentro de la música”, explicó Elisa Carrillo.

La bailarina compartió que siempre había tenido el deseo de interpretar Bolero de Béjart.

“Tuve la inquietud de bailar la obra desde que la vi en videos y en televisión, pensaba que sería maravilloso interpretarla porque he visto cómo lo han hecho grandes figuras de la danza y siempre que la veo me sigue fascinando.

Bailar la obra lo veía como un sueño lejano por todo lo que implica, y ahora que se dio esta oportunidad me siento muy honrada y motivada por hacerlo en mi país.

Carrillo será la primera mexicana en bailar el papel principal de Bolero tras obtener los derechos y adelantó que, además de las funciones en la gala, presentará Bolero en el Auditorio Nacional.

La bailarina originaria de Texcoco está contenta de que Danzatlán llegue a su quinta edición y la Gala celebre 10 años. Los dos proyectos son organizados por su Fundación en colaboración con el Gobierno del estado de México.