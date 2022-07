Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 19 de julio de 2022, p. 2

El mundo se enfrenta a una crisis de extinción de especies. Alrededor de 40 mil variedades de animales y plantas están en riesgo. Con el fin de evitarlo, un grupo de investigadores publicó en la revista Frontiers in Ecology and the Environment un estudio que señala que las medidas acordadas por el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU, tras las metas establecidas para 2020, deben tomar en cuenta acciones específicas.

“El riesgo de extinción de más de la mitad (57 por ciento) de las especies amenazadas no se reduciría lo suficiente sin un objetivo que promueva acciones de recuperación, incluida la conservación ex situ, las reintroducciones y otras intervenciones”, destaca la investigación.

También detalla que en promedio cada país cuenta con 54 especies en peligro de extinción. Philip McGowan, profesor de ciencia y política de la Universidad de Newcastle y uno de los autores del estudio, advirtió: Muchos se beneficiarían de las políticas y las acciones destinadas a reducir las amenazas de uso de tierra y océano, como sobrexplotación, contaminación, especies invasoras y el clima, pero por sí solas no eliminarán el riesgo de extinción que estas especies enfrentan. Ahora podemos identificar nuevas especies que requieren ese tipo de acción, y podemos vigilar lo que se está haciendo y cuál es su impacto en esas especies en riesgo .

La investigación está basada en los datos recogidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su lista de especies en riesgo, peligro y bajo amenaza. La cifra llega a 7 mil 784 variedades, entre las que se cuentan aves, anfibios, mamíferos, crustáceos, corales, reptiles, tiburones y varios más. Para los investigadores, este enfoque debería ser el primero en considerarse por el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU.