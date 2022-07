“Han apoyado –quienes construyeron–, como era su obligación, en la indemnización a las víctimas, tanto de las personas que fallecieron como de quienes resultaron lesionadas, y eso se ha hecho respetando los estándares internacionales para casos como este”, expuso.

En tanto, el abogado de cinco de los ocho ex funcionarios imputados, Gabriel Regino, aseguró que este martes el juez de control vinculará a proceso a sus representados, lo cual será una afrenta, una burla a las víctimas porque se va a iniciar un proceso que podrá durar de cuatro a cinco años .

Señaló que “no es el fin del caso, sino que se inicia la oportunidad de que la defensa aporte pruebas para demostrar la falsedad con que se está conduciendo la fiscalía de Justicia al intentar eliminar como línea de investigación la falta de inspecciones y mantenimiento a esa construcción.