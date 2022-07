A

los 97 años de edad, cumplidos el 26 de mayo pasado, Juana Bacallao sigue presente en el ánimo de su pueblo: Dueña absoluta de los escenarios, figura insuperable de nuestra música cubana ¡Qué viva por siempre! , dice un comentario en la página de seguidores de la artista en Facebook. Mereces toda la felicidad del mundo, eres una persona maravillosa , opina otro. Es muy sincera no niega su origen humilde , dice un tercer usuario entre cientos de felicitaciones por su onomástico.

No cabe duda, Juana es una artista muy querida y aclamada en Cuba. Imposible de olvidar o echar de menos. Ella, por su parte, se siente a sus anchas entre su gente.

Como artista, me debo al pueblo , nos dice. “Porque el pueblo fue quien me hizo estrella. Esto (el talento) me lo dio la naturaleza, yo no he estudiado nada. Claro, yo luchando. Menos mal que el destino me dio algo, porque siendo fea… Bueno, hay más feas que yo. Y aquí, hay coco más coco y aguántame que vengo agresiva”.

Juana ha sido una mujer auténtica, de una sola pieza. A diferencia de Celia Cruz, Olga Guillot, La Lupe o alguna otra estrella de su época, no abandonó Cuba al triunfo de la Revolución y tampoco ocultó su simpatía por la victoria de los rebeldes. La entrada de Fidel Castro y los guerrilleros del Sierra Maestra a La Habana en enero de 1959, fue para ella lo más grande de la vida y un momento de alegría que todo el pueblo esperaba .

Más de una vez ha dicho que la Revolución la hizo una persona y que pese a todas las dificultades que hay en su país nunca ha pensado en abandonarlo.

“Tengo que ser revolucionaria, porque la Revolución me dio la dignidad y la importancia como artista y ser humano que antes del 59 se me había negado por ser negra y pobre. Cuando llegó Fidel todo cambió (…). Se reconoció mi presente y mi pasado…

“He viajado el mundo entero, desde que solté el palo de trapear, y me han ofrecido quedarme en varios países pero yo soy una mujer muy leal, siempre dichosa de haber nacido en la isla y orgullosa de ser reconocida en el mundo entero como Juana La Cubana.”

En Cuba no le han escatimado los reconocimientos. Cuenta con muchos, entre ellos la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Alejo Carpentier; en cuatro ocasiones le han concedido la Vanguardia por la Cultura y en 2020, al cumplir 95 años de edad y más de siete décadas en la escena, le otorgaron el Premio Nacional del Humor.