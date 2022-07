“E

xtraña que los taurinos en vez de replicar con tantos argumentos como existen, pongan la otra mejilla o guarden sospechoso silencio. Cualquier seudoperiodista puede insultar y nosotros como si nada, como si el que insulta tuviera un gramo de razón no digamos de respeto, pues insulta con adjetivos no con argumentos sólidos. Algunos metidos a defensores de la fiesta intentan conciliar pero son poco congruentes con lo que hacen dentro de la fiesta”, sostiene el culto aficionado Antonio Rivera, yucatanense, no yucateco, de corazón , quien con otros autores, fotógrafos y diseñadores hizo posible que viera la luz el libro La fiesta no manifiesta, la península de Yucatán y su tauromaquia, reveladora joya editorial.

“El libro es un colectivo de investigadores y escritores −añade Rivera−, pero el verdadero autor es el pueblo de la península, la gente de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tan sencilla como auténtica ante un fenómeno taurino desconocido en el resto del país. El grueso de los asistentes a muchos de los cosos que ellos mismos levantan, son mestizos o población originaria que admira, se emociona y conserva una tradición cuyo origen español adquiere insospechadas expresiones, al grado de que a esa mayoría no le interesan los deportes, sino ¡los toros!, a partir de un sincretismo y una confluencia de visiones que no tiene paralelo y donde más que conquista y destrucción hubo el sometimiento de la población.”

“Asentados los toros en la región a partir de 1563, sólo 21 años después de la fundación de Mérida, la afición taurina en la península surge de motivaciones y tradiciones taurino-religiosas. Esto es muy importante: el pueblo observó, reinterpretó, se apropió y finalmente se identificó con una tauromaquia regional luego de que antiguas ceremonias mayas sacrificaban seis venados para que su sangre fertilizara la tierra y participantes y asistentes bebieran y comieran de los animales sacrificados. Los pobladores originarios ven aparecer el toro, sin referencia en su cultura, pero como los primeros festejos taurinos se efectúan en los adoratorios y acrópolis originales, al toro lo llaman ‘venado castellano’, que embiste a lo que se mueve, haciéndolo una víctima propiciatoria más espectacular por su agresividad y anatomía.