l problema del hambre no debería tratar de solucionarse a costa de la reproducción sana de Natura: todos podrán comer con la condición de destruir la naturaleza , pareciera ser la disyuntiva y, sin embargo, ésta es una alternativa que sólo enfrentan ciertos países, los que se alimentan básicamente de cereales de la familia Triticum que exigen una producción intensiva; es decir, se usa intensivamente el suelo a fin de obtener la mayor cantidad de cosecha de un producto por unidad de superficie, con base en fertilizantes, semillas de ser posible transgénicas, pesticidas y herbicidas, riego y poca mano de obra. Evidentemente, este sistema de producción conlleva deterioro por agotamiento de los suelos, contaminación de las aguas por la filtración de los químicos a los mantos freáticos, genera desempleo y arroja productos no inocuos para la salud del consumidor. Su único mérito es disponer de suficiente mercancía para el consumidor que pueda pagarla, pues, si algo no tolera una ciudadanía, es el desabasto. Todo ello sin mencionar que las plantas de fertilizantes químicos son contaminantes del aire, el agua y los suelos... Y, por si fuera poco, apuestan a una producción que exige poca mano de obra y empuja a los campesinos a emigrar fuera de sus terruños y lejos de sus familias.