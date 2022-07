La maniobra rindió buenos resultados sólo durante una semana, cuando fue descubierta y con resultados fatales. De eso han transcurrido dieciocho años y los hermanos siguen recordando el lance que vivieron con King: el vigoroso perro que, como muchos reyes, fue despojado de su trono y murió en el exilio.

VI. Polvo

Amarillo nunca ladró tanto como en aquellos días previos a la mudanza. Debió darse cuenta de que todo aquel movimiento de cajas, muebles y enseres de cocina significaba algo que no le dijimos: nos íbamos de la casa, del rancho, sin poder llevarlo con nosotros a lo desconocido. Sin embargo, se mantuvo fiel hasta el último minuto: la madrugada en que salimos rumbo a la estación, nos siguió, tan rápido como pudo, por el camino de tierra suelta. Nos vio subir al tren sin emitir ni un solo ladrido, sin reaccionar ante los aspavientos con que pretendíamos despedirnos de él. Cuando el tren empezó a moverse, a través de las ventanillas vimos a nuestro perro darse la vuelta y emprender el camino de regreso al rancho donde lo esperaban algunas huellas de su vida en nuestra compañía.

En mis recuerdos aparece Amarillo persiguiendo a las mariposas, saltando para ganarse un hueso, aullando a los cohetones que arrojaba el cazador de nubes, corriendo a toda prisa para sumarse a nuestros juegos; en cambio, nunca lo veo ni quieto ni dormido: ya bastante me pesa su silencio durante nuestra ya muy lejana despedida.

VII. Cartulina

Entre los perros que esperaban el momento de ser adoptados había uno muy grande, incapaz de mantenerse en pie, esquivo a las caricias. Sobre el pecho llevaba colgada una cartulina escrita por su cuidadora temporal: Si me llevas contigo, te pido que por favor no me maltrates y me permitas jugar a que soy muy feliz.

VIII. Dos estrellas

Sobre el tocador atestado de frascos, tarros, lociones, cosméticos y telarañas de bisutería está Minie, la perrita poodle que acompañó a Tarsila durante sus actuaciones espectaculares en el Circo Camarena, que quizás algunos aún recuerden.

Aunque disecada, Minie parece aún fresca y vivaz, tanto que con sólo mirarla, Tarsila siente que vuelven a encenderse los reflectores que señalaban el comienzo de su actuación en noches triunfales y revive en ella la ilusión de que hoy comienza otra, aunque no haya público ni se escuchen aplausos, ni rúbrica ni nada: para sentirse una vez más estrella le bastan la quietud y el silencio de Minie.