Domingo 17 de julio de 2022, p. 6

Por mecanismos inexplicables y asaz pertinentes, el cine posee la cualidad de estrenarse en momentos en que la sociedad experimenta los mismos temas expuestos en ciertos filmes. Así, con esos mecanismos subconscientes pero evidentes fue que el estreno mundial y continental del cortometraje animado La melodía torrencial (México-Canadá, 2022), escrito y dirigido por José Luis Saturno, aborda el tema de la sequía en el norte del país en un momento en que estados como Nuevo León, Sonora, Querétaro, Chihuahua o Coahuila atraviesan una severa crisis por la escasez de agua potable.

Aunque se trata de un filme fantástico realizado con técnica de cuadro por cuadro (stop-motion en inglés), la historia, situada en una localidad imaginaria, la Villa de Reyes, en realidad es una combinación de la Comarca Lagunera con el pequeño poblado durangueño de Peñón Blanco.

Siempre quise, de alguna manera, aportar algo a la cultura literaria de mi región, en mi caso por medio de mi arte que es el cine y cuando se me presentó esta historia y me di cuenta que tenía potencial fue que decidí hacerlo un cuento de hadas que te permite el proceso de identificación del público de una manera más amplia , explica el cineasta nacido en Torreón en 1984, pero radicado en Canadá, donde estudió la Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Concordia de Montreal.

La producción independiente de Enjambre Hexagonal tendrá su estreno continental en el vigésimo sexto Fantasia Film Festival de Montreal, el mayor acto de cine fantástico de toda América, a realizarse durante tres semanas entre el 14 de julio y el 3 de agosto, como parte de la sección Los fines de semana fantásticos del cine quebequense (Les Fantastiques Week-Ends du Cinéma Québécois), junto con otros 72 trabajos.

Previamente, esta animación mexicana tuvo su estreno mundial al formar parte de la selección oficial del trigésimo segundo Festival Mundial de Cine Animado Animafest de Zagreb, en Croacia, como parte de la competencia Films for Children 4 (para mayores de 15 años), el pasado martes 7 de junio, donde obtuvo una Mención Especial del jurado infantil.

En México, empero, La melodía torrencial no ha sido seleccionado en ningún festival nacional.

La lluvia y la música

El personaje principal es Fluvio, un acordeonista errante de ojos negros pura pupila sin iris, cabellos canos e hirsutos, manos largas y finas, traje negro de cuello Mao y botonadura cobriza, que fuma pipa y viaja en bicicleta, pero que al interpretar polcas logra atraer la lluvia a sitios desérticos con una sola advertencia: una vez que inicie su interpretación no dejará de digitar el instrumento sino hasta que termine la melodía, esa que puede devenir en devastadoramente torrencial, como advierte el título del filme.