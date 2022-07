Me extraña que con la experiencia que dice tener el señor Rubén Álvarez Mendiola afirme que ahora sólo repito una falsedad. Tanto en mi texto como en la contrarréplica, no repito, sino que sólo revelo mi fuente. El coordinador de comunicación del INE calificó como un mero infundio . Así trata el tuit de Ricardo Moreno. La fuente es un actor respetable en la clase política del Estado de México. ¿Está usted acusando al senador suplente de mentiroso, o quiere discutir del reino de la posverdad?

Me refiero a la réplica publicada este 8 de julio en la que se aclara que el consejero Ciro Murayama no ha visitado la casa de gobierno del Edomex ni ha tenido reunión alguna con funcionarios del Ejecutivo local.

El señor coordinador de comunicación del INE reitera que la decisión de nombrar a la nueva presidente del IEEM fue de los once consejeros. Ya lo sabemos y no se valen respuestas formalistas. La pregunta de fondo que plantee en mi texto no fue el cómo sino el por qué. ¿Por qué el INE entregó al OPLE local al PRI en el Edomex? Cuando se juega no sólo la gubernatura, sino un test para la elección de 2024, así como el futuro del tricolor que hoy concurre en una dramática encrucijada. ¿Frente a la crisis de la oposición, el INE es un contrapeso político sustitutivo, rebasando de lejos sus funciones? Esas son las preguntas de fondo.

Bernardo Barranco

Solicita bono para docentes de la UNAM

Estimado doctor Enrique Graue, rector de la UNAM: Como comenté hace unos días en este medio que agranda nuestras voces, leyendo su informe de trabajo 2022, se nota la ausencia de una propuesta estimulante para los profesores que, es sabido, afrontamos el reto de todas las actividades docentes durante dos años de pandemia solos, sin apoyo.

En relación a la vida académica (Proyectos del Programa de Trabajo Anual 2022-28). La propuesta que planteo es sencilla: un bono de 150 o 200 mil pesos por año para nosotros los docentes, esencia de la UNAM. El espíritu de la misma. En esta idea, estimado rector, le acompañamos a proponerla hasta Hacienda o, quizá, a una conferencia mañanera con el jefe del Ejecutivo, para hacer eco de su voz, si nuestro presupuesto no alcanza.

El Eje 2 del Plan de Desarrollo de la UNAM ofrece 35 proyectos de calidad educativa; v. g el 16 es a costa del salario docente. Con gusto acompañamos.

Víctor Sánchez, Ciencias Políticas

Invitación

Conferencia sobre libertad de prensa

El Colectivo Morena Chilangos invita a la conferencia Julian Assange, libertad de expresión al borde del precipicio. Imparte Edith Cabrera. La cita es mañana a las 18 horas en El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán, y en la página vía Facebook Live. Colectivo-Morena-Chilangos-Comochi-327855167604876/ Colectivo Morena Chilangos-Comochi

Foro Metropolitano en Palacio Legislativo del Estado de México

Se invita a la ciudadanía al foro: Hacia una gestión metropolitana de los residuos sólidos y peligrosos. Participan: Doctor Luis Raúl Tovar Gálvez, del CIIEMAD del IPN; licenciado Jorge Chahin Silhy, Presidente de la OFEC; ingeniero Carlos Córdova, CEMSA; licenciado Marn Alegría Jacter, Presidente de CIBRUC; doctor Alfonso Espitia Cabrera, UAM-A; doctor Arturo Gavilán García, SEMARNAT; licenciado Carlos Puente López, Banobras; licenciado Juan Antonio Medina, ANAA. El evento se realizará en el Salón Benito Juárez del Palacio Legislativo del Estado de México, ubicado en avenida Hidalgo s/n, Toluca Centro, Estado de México. Lunes 11 de julio a las 10 horas. Se entregará constancia de asistencia con valor curricular.

Organiza Diputado Max Agustín Correa Hernández, Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Metropolitanos; modera el maestro Jorge Ernesto Hernández Sánchez, Secretario técnico de la Comisión