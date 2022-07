Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 5 de julio de 2022, p. 11

Con la actual crisis alimentaria subirá la cantidad de personas con hambre y habrá mucho sufrimiento . Se trata de una situación compleja que deja un efecto devastador y en la que convergen la pandemia, el conflicto en Europa del Este, el aumento en los precios de los alimentos y el cambio climático. Esto ocurre cuando ya se tiene la cifra espantosa de 267 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe, y donde sólo en México una de cada cinco personas se encuentra en esa situación.

Esto sostiene Julio Berdegué, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en entrevista con La Jornada.

Además, señala que el planeta vive una crisis alimentaria de la que no se salva nadie , todos los países la sufren en distinta medida, y hace un llamado a preocuparnos mucho por la población en condición de hambre , en la región estamos francamente en una situación de muchísima vulnerabilidad .

–¿Habrá desabasto de alimentos?

Este año no vemos un desabasto de alimentos a nivel global. ¿Estamos seguros de que el año próximo no habrá un problema de desabasto? No, no lo estamos . Considera que es muy difícil el panorama. Quisiera decir que tenemos cuatro o cinco recomendaciones para resolverlo, pero nadie tiene las medidas para eso.

En la región de América Latina y el Caribe hay “niños, personas mayores, muchos indígenas, poblaciones afrodescendientes, en las ciudades, en los barrios, que no consumen suficiente alimento para satisfacer sus necesidades mínimas de energía como organismos vivos. Millones de personas ya estaban mal y de pronto les dicen: ‘Ahora el arroz, la tortilla y el aceite te va a costar 10 o 12 por ciento más’. No tienen cómo acomodar esto en su economía familiar”.

Detalla que entre 2019 y 2020 se sumaron 60 millones de personas a las condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y ahora son un total de 267 millones, mientras 60 millones de ellas están en condición de hambre.