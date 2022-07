Textos: Braulio Carbajal Y Juan Carlos Partida/ II

Jocotepec, Jal., Son las 10 de la mañana en una cafetería de Nueva York. Ahí, una persona desayuna un tazón ayurvédico de quinoa con frambuesa y zarzamora, de 10 dólares. Las berries ayudan a retrasar el envejecimiento, le han dicho. Al mismo tiempo, pero a 4 mil 200 kilómetros de distancia, en un campo de frambuesa de Jalisco, un jornalero se sienta sobre el pastizal para almorzar un Gansito con Coca-Cola para recuperarse de tres horas de arduo trabajo y recargar energía para continuar hasta que el sol desaparezca.

La insaciable demanda de Estados Unidos ha llevado a que México se convierta en el tercer mayor productor de berries del mundo. Jalisco, en concreto, produce 60 por ciento de las bayas que se envían a dicha nación. Este auge, según cuentan los mismos trabajadores de los campos, ha traído beneficio a la región y a sus mismas familias, pues el salario es un poco mejor ; y aunque su cuerpo refleja el cansancio de las que ellos describen jornadas de sol a sol , sus palabras sólo expresan resignación.

En la margen suroeste del lago de Chapala, en Jocotepec, Jalisco, existe un pequeño malecón con un parque arbolado, que es el punto de reunión de familias y jornaleros de campos agrícolas que los fines de semana llegan a ver el atardecer bajo el arrullo del tenue oleaje y la brisa.

En ese lugar, con el sol a punto de caer, están sentados en un tronco cuatro trabajadores de campos de berries que, a pesar de tener al alcance esta fruta que retarda el envejecimiento , sus cuerpos delgados, casi en los huesos, y profundas ojeras, que enmarcan miradas cansadas, reflejan la dureza de toda una vida de trabajo en el campo.

Es sábado, hoy se acaba temprano la chamba , dice Juan mientras sostiene una lata de cerveza en la mano. Es jornalero en la comunidad El Zapote, aunque por seguridad prefiere omitir el nombre del rancho en el que trabaja.

Con voz pausada y la mirada baja, comparte su experiencia en los campos de berries; es la mejor chamba que se puede encontrar aquí , y añade inmediatamente: todo el año hay jale, a la semana ganamos mil 800 pesos, en otros lados es menos, aunque el dizque sindicato nos quita mucho dinero y también eso del seguro; cuando hay cosecha es lo bueno, por lo menos sacas unos 4 mil extras a la semana; yo en la pisca soy rebueno, lleno unas 270 cubetas, hay meses que me gano hasta 30 mil pesos, aunque sólo es una temporada .

En el interior del país a la recolección de la cosecha, sobre todo de granos y frutos, se le conoce como pisca. En el caso de las berries es una actividad extenuante, pues los jornaleros, la mitad de ellos mujeres, se introducen en túneles tapados con lonas blancas que sirven para proteger a los frutos del sol, por lo que, si bien también evitan que los trabajadores reciban los rayos directos, hay temperaturas de hasta 40 grados.

Los piscadores, como se les conoce a los recolectores, no sólo deben aguantar ese calor, sino que, para protegerse de la resolana y los químicos que se concentran, es necesario llevar siempre una sudadera de manga larga, cachucha y de preferencia un pañuelo mojado tanto en la frente como en cuello.

Es una chinga estar ahí adentro, si bien comido sientes que te desmayas, ahora imagínate otros que ni pueden comer. Hay muchos que no aguantan y se desmayan ahí adentro, sobre todo muchas mujeres, que por querer ganar más trabajan desde la mañana hasta que se hace noche , dice sobre lo duro que es laborar en el campo.

Hay patrones que no te dan chance de comer, por eso yo siempre les digo que está bien, entro a las 6 o 7, como quieran, pero a las 10 hay que parar para echar un taco, aunque sea una Coca y un Gansito. Le sigo chingando y a las 2 o 3 unas tortillas con frijoles y ahora sí, si quiere aguanto hasta las 9, pero sin comer no, así no se puede, es lo que les falta a muchos, exigir que les den chance de andar bien comidos , añade Juan.

La temporada de cosecha es la oportunidad que tienen los trabajadores para incrementar sus ingresos, pues regularmente su salario semanal es de entre mil 700 a 2 mil pesos; sin embargo, de acuerdo con testimonios de trabajadores y productores, la pisca les puede dejar ingresos adicionales de 4 mil pesos en promedio.

Según diversos testimonios recogidos por La Jornada, cada cubeta que llena un trabajador, de aproximadamente 30 centímetros de largo, es pagada a 3.5 pesos. En promedio, un piscador llena entre 150 y 200 cubetas, aunque hay algunos más hábiles como Juan, que de sus 35 años de vida, dice que lleva casi 20 en el campo.