Las hijas aseguraran que Malú ayudó mucho a toda la familia en este proyecto tan bonito: “Malú nos ha ayudado a revisar la escaleta del show, ha visto todo, lo que podía funcionar, lo que no”.

En cuanto a por qué no se han dedicado a la música como su padre, sus hijas confiesan que: él nos aconsejó que no nos dedicáramos a la música porque íbamos a estar comparadas constantemente con él y le recuerdan como un genio: yo no sé de otros genios, él no era nada difícil, no era divo, ni él se sentía especial, era una persona que dudaba mucho de sí misma y eso le hacía muy accesible, era una perfeccionista enfermizo, muy estricto .