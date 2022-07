Lo cierto, agregó Romo, es que me falta un montón de banda y me gustaría sumar a Kerigma, Los Toreros Muertos, Radio Futura y, en México, existen muchos grupos que tuvieron grandes momentos y otros aún lo tienen .

Ahora más que rescatar el rock en español, diría que no estamos aquí para educar a nadie, ni concientizar, cero, sino para entretener; me considero un entretenedor y quiero que la gente se fije en la vigencia de los artistas y redescubran canciones gigantes .

Ésta es entonces, una gran oportunidad de juntar amigos y tocar nuestras rolas, que nunca pensamos que iban a ser canciones que superaran el paso del tiempo, pero ya lo hicieron y siguen vigentes; no hay que revivirlas, sino inyectarles bocanadas de energía y oxígeno chido .

Puntualizó: Estoy contento, orgulloso de lo que hemos logrado, de la carrera que tengo, que son 40 años, incluso toda mi vida de hacer, decir, pensar, exactamente lo que me da la gana y con quien me da la gana, y si a alguien no le gusta, no pasa nada .

Sobre lo que sucedió –finalmente– con Caifanes, donde era bajista, Sabo Romo respondió: “No tengo la menor idea, se me acabaron los adjetivos, no sé; un día, con el tema de la pandemia, empezaron a organizarse los autoconciertos y, en diciembre –mis hermanas– me enviaron el promocional del show de la banda y dije: ¡qué chido, no estoy!”.

Cabe mencionar –dijo– que el antecedente inmediato de esto fue el incidente que tuve en 2020 y luego la renegociación del contrato, pues de la oficina de Caifanes, me enviaron uno que no me gustó y pretendí que podía negociarlo porque no se parecía a los anteriores .

A mí me gusta la convivencia, pero no en sumisión; siempre he levantado la mano y cuando algo no me gusta no tengo empacho en decirlo, si no me late la canción o el manejo de la carrera o el video lo digo .

Pero cuando descubro, que entre el contrato que no me gustó y que habían pasado muchos años en los que sentía decepción de lo que podía aportar tanto artística, intelectual, jurídica y legalmente parecía que no tenían ningún eco, pues (lo sucedido) ya no me extrañó. Lo que sí me sigue llamando la atención, luego de dos años, es que toda la vida pensé que Caifanes era un club de amigos, pero cuando sucede esto me doy cuenta que no .

“Trabajé –sostuvo– más de 32 años para hacer de esa banda lo que es al día de hoy; ellos siguen y seguirán; ese éxito también es mío, las canciones también, todo esto que pasó por supuesto que me pertenece, pero no sé por qué no estoy ahí”.

La música sana salva

Subrayó: “Me da pesar decirlo, pero lo voy a decir: nunca me habían corrido de ningún lado, jamás. No hubo capacidad de negociación y diálogo –por parte de Caifanes– luego de un contrato que no estaba de acuerdo con mis intereses”.

Actualmente todo eso afortunadamente está fuera de mi sistema; los honro, pasamos años increíbles, pero es extraño no saber qué pasó.