na de las vivencias más gratificantes que se puede tener cultural y sensorialmente, es un recorrido por un mercado mexicano. Su existencia data de la época prehispánica y maravillosamente aún persisten.

Entre las muchas cosas que causaron asombro y admiración a los españoles cuando llegaron a la Gran Tenochtitlan fueron los mercados, de los cuales afirmó Hernán Cortés que no los había iguales en ninguna parte del mundo. Basta recordar el comentario que expresa en la Segunda Carta de Relación que mandó al rey Carlos V con la que finaliza su extensa reseña del mercado de Tlatelolco:

Finalmente que en dicho mercado, se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que demás de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aun por no saber poner los nombres, no las expreso.

Han sido parte esencial de la vida de la capital, aunque para el tamaño de la urbe son muy pocos los que hay en la actualidad. En las últimas décadas se dieron mil facilidades a las grandes cadenas de autoservicio y se dejaron de construir mercados. Ya hemos comentado que la diferencia en la calidad y oferta entre unos y otros es abismal; en el súper, compra de una sola calidad la calabaza, cebolla, manzanas, chiles, jitomates y demás productos de la tierra. Si están feos se amoló, pues es lo único que hay, pero se lo compensan con la oferta de 20 diferentes tipos de champú y si tienen suerte hasta algunas marcas gringas, que son iguales a las de aquí, pero cuestan el doble, ¡eso sí! están en inglés.

Nunca llegan a tener la rica variedad de productos que sólo se encuentran en los mercados: además de frutas, verduras y todo género de comestibles, hay hierbas medicinales, piñatas, artesanías, flores, ropa y cuanto se le ocurra. Comer en alguna de las fonditas le garantiza probar platillos sabrosos con ingredientes fresquísimos y muy económicos.

Con su desaparición se han perdido múltiples posibilidades de empleo y ese trato cercano y cálido que se da con el marchante. Son sitios de socialización comunitaria en donde se tejen redes de parentesco y compadrazgos que son fuente de solidaridad.