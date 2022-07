–Sea quien sea; no hay impunidad, trátese de quien se trate. Puede ser un hijo mío, para que quede más claro. No se protege a nadie, así como no se fabrican delitos, tampoco hay impunidad, y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados.

Coordinación con Tamaulipas

El Presidente apuntó que aun cuando hay diferencias entre su administración y el gobierno saliente de Tamaulipas, cuando se trata de seguridad, se busca coordinación .

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, informó que ya se trabaja para dar con los responsables del asesinato de De la Cruz.

Detalló que la FGR solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la colaboración para llegar a fondo en este crimen.

En otro caso que ha conmocionado tanto en el país como en el exterior, informó que este fin de semana se exhumará el cuerpo de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa –cuya muerte en Nuevo León apunta a un posible feminicidio– para definir las causas de su muerte.