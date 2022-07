Emir Olivares y Néstor Jiménez

Viernes 1º de julio de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los representantes de la Iglesia católica que han reprochado su estrategia de seguridad tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua., ¿Quieren que resolvamos los problemas con violencia? , preguntó.

Rechazó la hipocresía de los religiosos, ya que no fueron capaces de denunciar que el posible responsable del crimen –José Noriel Portillo Gil, El Chueco, líder de una célula del cártel de Sinaloa en la región– gozaba de protección de las autoridades locales.

En la conferencia de ayer, el mandatario se refirió de nuevo a los homicidios de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, en la iglesia de Cerocahui, junto a un guía de turistas.

Aseveró que este y otros casos que han provocado conmoción se usan para hacer campaña en su contra, e insistió en que el único prudente ha sido el papa Francisco, quien señala que la violencia no es respuesta a la violencia.

En cambio, expuso, “otros (clérigos), incluso en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: ‘esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona, y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o lo toleraban’. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo”.

El mandatario respondió al llamado hecho el fin de semana por el jesuita Javier Ávila, líder religioso en aquella comunidad de la tarahumara: “Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos (…) nuestro tono es pacífico, pero alto y claro”, dijo el prelado, en alusión a la estrategia de seguridad del Presidente.