Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 1º de julio de 2022, p. 7

Con The Princess, el director Le-Van Kiet ha tratado de dar un giro a las historias de princesas en apuros. El cineasta vietnamita, que dirigió la cinta de acción Furie, postulada al Óscar como mejor película extranjera, representando al país del realizador en 2020, ha seguido desarrollando su manera de captar las artes marciales en la pantalla.

El título más reciente de Le-Van Kiet cuenta la historia de una princesa, interpretada por Joey King, que rechaza casarse con un prometido sociópata. Resentido, el hombre decide robarse el trono y encerrarla en una torre. Sin embargo, a diferencia de otras narrativas fantásticas, esta se trata de una joven que ha entrenado el combate toda su vida, por lo que será una adversaria complicada más que una víctima.

Un papel desafiante

Para King, quien realizó sus propias escenas de acción, el papel fue desafiante no sólo por las prácticas y la preparación que tuvo que realizar, sino también por que te lastimas cuando estás entrenando, y el proceso te ayuda a llevar mejor las cosas e intentar la siguiente toma. Hubo un par de veces en las que me golpeé la cabeza y me lastimé la espalda, y no podía quedarme con el miedo. Simplemente tienes que ir con todo, ahí es donde el adiestramiento es útil , contó la actriz en conferencia virtual.