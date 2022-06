La poesía necesita acompañamiento del padre, del maestro, eso tiene que gustarle, y al maestro si no le gusta la poesía, si no la lee en voz alta, pues no existe este contagio; creo que el requisito es leerse en voz alta y de esta forma los niños se sienten atraídos, porque está la necesidad de querer repetir un poco los versos y jugar con las palabras o hacer sus propias propuestas con el lenguaje.

La autora, quien es profesora de español para extranjeros, explica que el proceso creativo del poemario arrancó cuando escribía cuentos para niños, pero sintió de pronto que no cuajaban, así que empezó a leer más poesía pensando en afinar su narrativa.

“En ese momento me sentí profundamente conectada con la poesía y pensé: ‘También puedo contar una historia desde la poesía’, y así empecé a escribir mis primeros versos: una niña pierde a su gato y lo busca.

“Después me tuve que plantear una pregunta importante: ¿El gato regresaría o no? Responderme esta cuestión me llevó mucho tiempo, porque yo quería que el gato regresara; todos queremos que aquello que perdemos en algún momento vuelva, pero descubrí que aunque se trata de ficción o poesía –igual que en la vida– no podemos ir en contra de lo inevitable.

El poemario me pedía o me decía que el gato no debía volver. Fue una decisión difícil de tomar porque me dolía enfrentarme a esa partida.

La narradora y poeta compartió que en el proceso de escritura de Gato, ¿estás ahí?, además de leer poesía y bestiarios, observó con atención a su gatito Haruki.