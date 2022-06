L

a inercia cultural autoritaria es fructífera en reproducir estigmas. Continuamente y desde distintas ópticas políticas, conservadora o progresista, echan mano del dicho contrarreformista la Iglesia en manos de Lutero . Con el uso de la frase, quienes recurren a ella, pretenden alertar sobre que algo bueno esté bajo control de un personaje rapaz y peligroso.

En algún momento quise hacer seguimiento en la prensa escrita al uso de la expresión la Iglesia en manos de Lutero . La intención era mostrar cómo en la opinión periodística publicada continuamente, los articulistas, de izquierda o de derecha, hacían eco al sentido peyorativo del enunciado. En el ejercicio de búsqueda encontré que la frase salía a relucir con inusitada frecuencia, guardé los hallazgos y la carpeta pasó a engrosar el archivo de los pendientes.

Considero un error el nombramiento por parte del Presidente de Clara Luz Flores Carrales como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y en esto qué papel juega Martín Lutero? Pues Verónica Malo Guzmán no halló símil más ad hoc que comparar la elección de la política que ha desarrollado su carrera en Nuevo León con la gesta del reformador alemán en el siglo XVI contra el poder eclesiástico del papado romano (https://www.sdpnoticias.com/opinion/clara-luz-flores-la-iglesia-en-manos-de-lutero/). Al hacer uso de Lutero como encarnación del mal, la articulista denota su simpatía por el establishment contra el que se rebeló el teólogo y ex monje agustino.

Para nada me parece acertado el nombramiento de Clara Luz. Es conocida su militancia en NXIVM, organización dirigida por Keith Raniere, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por, entre otros delitos, convertir en esclavas sexuales a mujeres. Flores Carrales fue candidata al gobierno de Nuevo León bajo la bandera de Morena, en donde halló cobijo tras haber sido priísta durante 22 años. En la campaña por la gubernatura neolonesa, Clara Luz dijo haber tomado algún curso de los impartidos por NXIVM, negó tener cercanía con Raniere. Incluso al ser cuestionada por Julio Hernández López (Astillero), sin ruborizarse, respondió: No sé de qué NXIVM me hablan. Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM .