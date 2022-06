Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al gobernador de Nuevo León, Samuel García, alcanzar un acuerdo con las industrias establecidas en la entidad para que reduzcan su excesivo uso de agua y dirigirlo al consumo doméstico, esto a fin de combatir la crisis que se enfrenta sobre todo en Monterrey.

En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, se refirió al tema de la sequía en esa entidad, a lo que dijo que su administración daría incentivos fiscales o que las autoridades estatales exenten el cobro por la utilización del líquido a fin de que los empresarios colaboren.

Es la primera ocasión en lo que va de su sexenio que el mandatario federal hace un planteamiento sobre incentivos fiscales dirigidos a las grandes compañías, dada la necesidad de resolver esta crisis. Sí hay salida, si ayudan los empresarios .

Enfatizó que corresponde al gobierno estatal dar atención a la problemática, por lo que recomendó revisar cuáles son los sectores de la industria de más demanda hídrica y alcanzar acuerdos.

“Ellos saben quiénes son los que consumen más, lo saben perfectamente, si son 10, si son 20, si son 30, 40, 50. Invitarlos a desayunar una machaca y decirles: ‘te toca tanto y va a ser así, y siempre hemos contado con tu apoyo’, y ya nos dicen a nosotros (Federación) en qué ayudamos, y cooperamos”.

En la solución, apuntó, no se debe dar la politiquería. “Que todos ayuden, nada que ‘yo te apoyé para la campaña y a mí no me vas a tocar’; nada de que ‘no me estás dando dinero suficiente o no has cumplido con los convenios y ya vas a ver lo que va a suceder y cómo te va a ir’”.