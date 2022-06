López Obrador destacó que el principio rector del arreglo es dar preferencia al consumo doméstico , porque en una situación de emergencia se tiene que priorizar y atender primero a la gente, no el agua para las empresas , y señaló que los empresarios ayudan cuando se trata de resolver circunstancias críticas, como la que padece actualmente Nuevo León y, en particular, su principal área urbana, Monterrey.

La propuesta del Ejecutivo federal representa sin duda una vía de salida para el acorralado gobierno de Samuel García, el cual no fue capaz de atender a tiempo los graves desequilibrios que recibió de las administraciones estatales anteriores en materia de distribución del agua, y que ahora no atina más que a responder con declaraciones destempladas y absurdas, como la afirmación del mandatario de que su entidad no ha recibido una sola despensa del resto del país.

Por lo demás, de ser atendido, el esquema de negociación esbozado por López Obrador puede resultar plausible para otras entidades cuyas poblaciones enfrentan una creciente escasez del líquido vital, y en las cuales se repiten las condiciones de Nuevo León: una entrega desmesurada de recursos hídricos a industrias –particularmente, a refresqueras y cerveceras– y a explotaciones agroindustriales que requieren un alto consumo de agua, como es el caso de los viñedos, el cual ha causado conflictos en la región de Parras, Coahuila, entre ejidatarios y la vitivinícola Madero, o el de una firma de lácteos que se empecina en seguir produciendo leche y sus derivados en una región seca de La Laguna.

Cabe esperar finalmente que, tanto en Nuevo León como en otros estados, las autoridades locales consigan redefinir las prioridades de uso del agua, que la sensatez y el sentido elemental de humanidad termine imperando y que los intereses corporativos sean capaces de refrenar su afán de lucro en pro de un bien mayor.