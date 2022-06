Hay demasiada estupidez en el mundo como para volver a esa miserable excusa de país , agregó Armstrong. Oh, no estoy bromeando. Vas a saber mucho de mí en los próximos días .

▲ Billie Joe Armstrong señaló su intención frente a una multitud durante dos presentaciones en Londres. Foto Twitter

Esta no es la primera vez que Armstrong expresa su disgusto por su país.

En la exitosa canción de Green Day de 2004 American Idiot, la banda criticó a los medios estadunidenses. No quiero ser un idiota estadunidense / Una nación controlada por los medios / La era de la histeria de la información / Va a ser un idiota de Estados Unidos , señala el tema.