Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 7

El 15 de mayo de 2021 fue aprehendido Andrés Filomeno Mendoza, de 72 años de edad, por el asesinato de la señora Reyna N de 34 años. Después el cateo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en domicilio del perpetrador se volvió noticia nacional, al encontrar alrededor de 4 mil 300 restos óseos de al menos 19 mujeres más. La información se diseminó y al ejecutor se le conoció como El Caníbal de Atizapán.

Ayer se estrenó la serie Caníbal, indignación total, que da cuenta de los hechos. Una horas antes, en entrevista con La Jornada, el director de la emisión de cinco capítulos, Grau Serra, afirmó: Han sido muchos meses de un trabajo bastante complicado, ya con ganas que de estrene y genere un cambio de conciencia. Descansar un poco después de estar todo este tiempo con este tema que ha sido muy duro .

Respecto del proceso para armar Caníbal, indignación total, Grau Serra señaló: Cuando se descubrió que Andrés Filomeno Mendoza era el mayor feminicida serial en la historia del país, a partir de este caso desarrollamos un documental que evidencia la situación de violencia que viven las mujeres en México, de desapariciones... agresión sexual... Entonces este caso fue el detonador para preguntarnos ¿cómo puede ser que este personaje haya asesinado mujeres por más de 30 años y no se había descubierto? Sobre todo cómo el esposo de la última víctima, en 24 días y apoyado por su familia, localizan al asesino y el cuerpo de su esposa .

El director contó: Lo que quisimos hacer con esta serie es un acercamiento con toda la gente involucrada en el caso y englobándolo en la violencia que sufre la mujer, por eso en el documental tenemos un sinfín de voces: grupos feministas, autoridades judiciales, legisladores, impartidores de justicia, periodistas y de las personas relacionadas con las víctimas .