Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 28 de junio de 2022, p. 33

Ante el incremento de casos de covid-19 en la Ciudad de México, padres de familia se formaron desde muy temprano para que sus hijos recibieran la vacuna contra el coronavirus.

Lágrimas, gritos, caras de dolor y de nerviosismo se vivieron en el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada, uno de los 39 puntos donde ayer comenzó la inoculación a niños de 10 y 11 años de edad. Afuera se formó una larga fila antes de la hora de inicio, la cual avanzó de manera constante una vez que se inició la jornada de vacunación.

En las áreas de vacunación era común escuchar frases como es un piquetito , no pasa nada , no te va a doler , es para que no te enfermes , a manera de tranquilizar a los pequeños ante el miedo a las agujas y el dolor.

Mientras algunos lloraron por la aplicación, hubo quienes cerraron sus ojitos para controlar la angustia, pero también hubo varios que recibieron su vacuna sin inmutarse y de manera tranquila.

A lo largo de la jornada hubo largas filas, que avanzaron con fluidez sin que se registraran retrasos o sobrecupo. De la misma manera transcurrió la jornada de vacunación en el resto de los centros de salud donde también se aplicaron las dosis de la farmacéutica Pfizer.