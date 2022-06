s Piro (izquierda) con Rafael Acosta, de los Locos del Ritmo, en terrenos choperos. Foto Javier Hernández Chelico

Un recuerdo para Ramón Castillo

Recorrer los pasillos del Chopo y notar la ausencia de algún compañero, entristece la visita. Aún se extrañan presencias. Ahora, quien emprendió el último viaje es Ramón Castillo. Los visitantes notarán este sábado que no estará instalado el puesto 129 de la fila C, el local mejor surtido de publicaciones: Cómics, revistas, discos, acetatos, pósters, casetes y películas cubrían los tres muros de la carpa que Ramón armaba cada sábado. Y entre cliente y cliente, platicar con él era rescatar anécdotas de los años setenta, ochenta y mezclarlas con sucesos actuales, no sólo recanroleros, sino políticos y sociales. Ir a su puesto era sentirse en medio de un archivo por la cantidad de revistas exhibidas: Conecte, La Mosca, Rolling Stone, Revólver, Rock&pop, además de muchas publicaciones de colección donde se encuentran datos que todavía no circulan en la red. Ramón sabía esto y se enorgullecía de ello. Desafortunadamente, él dejó este plano ayer muy temprano; durante su funeral, él mantuvo su cercanía con el Chopo: junto a su foto hubo un banderín con el logo del tianguis, espacio, donde pasó cuarenta años haciendo amistades. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar muchos sábados y era chida la charla cuando el tema era el contenido del día de nuestro periódico. Ramón era un lector habitual de La Jornada.