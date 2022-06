Ap

La llegada del CD casi acaba con los discos de vinilo: los principales sellos discográficos desecharon y desmantelaron las máquinas de prensado del material para dar espacio al nuevo formato.

Cuatro décadas después, un resurgimiento del formato ha producido un crecimiento anual de dos dígitos y los fabricantes reconstruyen rápidamente una industria para mantener el ritmo de las ventas, que el año pasado alcanzaron los mil millones de dólares.

Se han construido decenas de fábricas de prensado de discos para tratar de satisfacer la demanda en Norteamérica, y no es suficiente.

La industria ha encontrado un nuevo engranaje y está acelerando a un nuevo ritmo , dijo Mark Michaels, director ejecutivo y presidente de United Record Pressing, el productor de discos más grande del país, en Nashville, Tennessee.

La demanda ha estado creciendo en dos dígitos durante más de una década y grandes cadenas minoristas Target reforzaban su selección de álbumes justo cuando la pandemia proporcionó una sacudida sorprendente. Con las giras musicales canceladas y la gente atrapada en casa, los amantes de la música comenzaron a comprar discos a un ritmo aún más rápido.

Los ingresos por ventas de álbumes crecieron 61 por ciento en 2021, y alcanzaron mil millones de dólares por primera vez desde la década de 1980, superando con creces las tasas de crecimiento de las suscripciones de música pagada y los servicios de streaming como Spotify y Pandora, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos.

Años atrás, los vinilos casi caen en el olvido con las ventas superadas por los casetes antes de que los discos compactos los desplazaran. Luego vinieron las descargas digitales y la piratería en línea, el iPod de Apple y las descargas por 99 centavos. Los servicios de streaming ahora son omnipresentes.

Pero la generación de posguerra nostálgica que extrañaba hojear álbumes en sus tiendas de discos locales ayudaron a impulsar un resurgimiento del vinilo que comenzó hace unos 15 años.

Coincidió con el lanzamiento del Día de la Tienda de Discos para celebrar a estos negocios independientes, señaló Larry Jaffee, autor de Record Store Day: The Most Improbable Comeback of the 21st Century.

Por estos días, sin embargo, son más que sólo baby boomers.

Más joven están comprando tocadiscos y vinilos, y también cintas de casete. Y una nueva generación de artistas como Adele, Ariana Grande y Harry Styles se han pasado al vinilo, mencionó Jaffee.

En Pittsburgh, la taxista Jamila Grady es demasiado joven, a sus 34 años, para recordar el apogeo de las tiendas de discos.

Pero ella encuentra que los discos de vinilo son irresistibles. Creó un mural con algunas carátulas de los casi 50 álbumes que compró desde 2019, comenzando con Lemonade de Beyoncé. Reconoce que es un lujo, pues escucha música por medio de SoundCloud, Apple Music y Pandora.