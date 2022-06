▲ El juego funcionó desde el primer inning y se mantuvo así hasta la final, comenta Carlos Pacheco, pelotero. Foto cortesía Diablos Rojos

Sin embargo, admite, la concentración durante el torneo se quebró el sábado en la semifinal ante Venezuela, cuando se desató una pelea campal entre algunos jugadores.

El mánager nos advirtió que tratarían de desconcentrarnos y de calentarnos para que perdiéramos el control y aprovecharan la situación. En el juego de la primera ronda los habíamos vencido, pero hubo roces. Lanzaron la pelota a la cabeza de uno de nuestros bateadores, lo que no se hace porque puede ser fatal.

Pelotear a un rival puede ser un recurso no permitido pero se llega a usar para intimidar al bateador, comenta. Se hace siempre abajo de la cintura, jamás arriba. Puedes hacer mucho daño. Ya se las teníamos guardada. La adrenalina y el resentimiento del duelo anterior estalló y muchos compañeros no se aguantaron. No se justifica de ningún modo, pero entiendo que no permitieron que faltaran el respeto a México y otros no dejaron a sus colegas caídos .

El incidente tuvo consecuencias. Además de un fuerte regaño en el vestidor, hubo expulsiones y sanciones económicas. “Algunos sólo intervenimos para separar a los compañeros. Superado el asunto, todo fue perfecto. Ganaron con el reconocimiento de todos los rivales y la esperanza de una generación de brillantes peloteros mexicanos.