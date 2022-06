Oaxaca, Oax., Cientos de profesores, integrantes de organizaciones sociales y sobrevivientes del desalojo de opositores a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que fuerzas estatales y federales implementaron el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochix-tlán, marcharon por esa localidad de la región de la Mixteca. Ahí aseguraron que no aceptarán el monto que se les ofrece como reparación del daño, pues la vida de sus familiares muertos no tiene precio.

A seis años, la lucha por la verdad y la justicia continúa, aseguró Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar Luna, en el monumento a los caídos erigido a un costado del panteón de Nochixtlán.

El también integrante del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) explicó que familiares y víctimas no buscan dinero, sino la verdad y justicia, saber quiénes dieron las órdenes que terminaron con las ocho muertes, incluida la de su hijo, y que se les castigue con todo el peso de la ley, pues hasta ahora solamente han sido aprehendidos tres mandos policiacos.

Añadió que se llamó a comparecer ante la justicia federal, el próximo 30 de junio, a Isaac Trujillo Morales, encargado del operativo por parte de la PF, y Luis Enrique Cobián López, mando de la PF.

Integrantes del Covic explicaron que esta es la tercera vez que se les cita, y en las dos anteriores se suspendieron las diligencias, pues sus abogados argumentaron que estaban enfermos y que no contaban con el expediente completo. Destacaron que ambos elementos podrían ser acusados de homicidio y lesiones, como los tres agentes al momento detenidos.

Los manifestantes afirmaron que la justicia les llega a cuentagotas, dado que no se ha tocado a quienes ordenaron el operativo, entre ellos el ex gobernador Gabino Cué, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex presidente Peña Nieto, entre otros altos funcionarios que, acusaron, son protegidos por el actual gobierno federal.