ace una semanas me contaron de un periodista que cuando se queda de ir a tomar un café con alguien calcula previamente si el encuentro le dejará algún beneficio económico y si no es así, cancela. Me costó esfuerzo tratar de entrar en la cabeza de alguien para quien cada segundo de su día debe ser traducido en dinero. Hasta donde pudo mi imaginación llegar fue a que ese periodista se veía a sí mismo como un negocio y su vida como contabilidad. Un soldado del cálculo. Me detuve cuando empecé a tratar de imaginarme su vida amorosa.

Fue Max Weber quien observó que la militarización no era usar soldados, sino organizar una sociedad con base en las órdenes, las jerarquías y las disciplinas de un ejército. La militarización es vigilar, como en la dictadura de Franco en España o la de Pinochet en Chile, que no se reúnan en público más de tres personas . En la Alemania de Bismarck, a finales del siglo XIX, Weber estudió cómo las fábricas, las oficinas burocráticas, las escuelas, y los relatos de la vida personal se iban transformando en la racionalidad de la estrategia, táctica, campaña, vencer o morir. De hecho, advirtió que, como parte de esa militarización de la vida cotidiana, estaba el que la sociedad civil no fuera consciente de que pensaba como soldado. El término eficiente proviene de los ejércitos y llegó a significar algo positivo para las empresas y los gobiernos: el tiempo racionalizado, la velocidad a la que se produce, el resultado por encima de los medios que se usen para alcanzarlo, la inmediatez de lo que significa ser ganador o perdedor . La semana como batalla. La vida como guerra.