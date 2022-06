Agregó que el país se está transformando y la mayoría de los mexicanos lo sabe, nos tienen confianza, y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido .

En conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que vamos a seguir luchando por convicción, por principio. No nos vamos a cansar . Tras destacar que aún le quedan más de dos años de gobierno, reconoció que aún puede haber casos de corrupción, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo, y vamos a continuar .

En lo que va de este gobierno se han atendido problemas agrarios y se seguirán atendiendo muchos más, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero enfatizó que su administración no se deja chantajear por nadie. Eso era en el tiempo en el que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral .

López Obrador indicó que recientemente atendió un problema agrario en el Istmo de Tehuantepec, que no me había comprometido a resolver, pero la gente ve al gobierno como su gobierno y, en efecto, tiene esperanza en nosotros, y me detuvieron por un problema de 1979 de despojo de 3 mil hectáreas .

Explicó que se hizo un avalúo de 20 mil pesos por hectárea, porque las tierras se convirtieron en una colonia. “Llegó un abogado que les dijo (a los campesinos): ‘no acepten los 20 mil, pidan 200 mil’. Son de esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar”.