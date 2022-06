Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 7

La vida como escritor de Munir Hachemi (Madrid, 1989) comenzó en el verano en que viajó –con tres amigos– a Francia, cuando pensaban que mediante la literatura podían imponer sobre lo real –ese territorio tan bárbaro como una selva o un desierto– un orden, una jerarquía. Pronto, los cuatro amigos descubrieron que la realidad es un lugar del que no se puede hacer un mapa. El error de esa teoría puede corregirse, pero en todo caso la huella primitiva de la búsqueda del pretexto literario en el que se embarcaron inicia con unas líneas en el diario de Munir cuya entrada –la del domingo 21 de julio de aquel viaje– versa del siguiente modo: “la misión de adquirir eso que llamé experiencia ha sido todo un fracaso. Entiendo de un modo inédito la famosa frase de Piglia, ‘¿cómo narrar el horror de los hechos reales?’”.

La vida como escritor de Munir Hachemi comenzó aquel verano –sin que él lo supiera– la inusual travesía en la que Alejandro, Ernesto, G y él, cuatro jóvenes de clase media, se embarcaron para alcanzar el sur de Francia y trabajar en los campos de uva. Bolaño, Piglia, Monterroso, todos ellos exhortan a los jóvenes aspirantes a escritores a ser valientes y lanzarse a los caminos a rastrear el raro pecado de la juventud.

Durante una parte del viaje el grupo aventurero fue feliz hasta que todo aquello se convirtió en algo insoportable y no hubo razón para fingir. De modo que, en menos de un mes, los integrantes de la familia motivada por los escritos de Keruac, Hemingway, Auster y Bukowski, desmantelaron todo para empezar de otra manera. En lugar de hospedarse en un hostal alquilaron un espacio en un camping, en vez de trabajar en el campo encontraron faena en una granja de pollos y luego en una empresa biotecnológica que experimenta con el maíz. El efecto colateral para Hachemi fue devastador: Munir, ese joven mezcla de sangre argelina y andaluza, se quedó, de un momento a otro, sin amigos, sin dinero, sin mundo y se volvió vegano. Así, tiempo después de ese aprendizaje simbólico, empezó a escribir para conjurar aquel terco presente, el resultado es una novela, Cosas vivas (Periférica, 2018), con una marcada tendencia al relato de aprendizaje, en la que el escritor español marca su distancia con aquel espíritu aventurero, reservado en la literatura al varón de nuestra época, para estacionarse en el campo de una literatura que sacude los géneros. Ese verano no fue el comienzo, pero sí la huella primitiva de su vida como escritor.

Novela de aprendizaje

Años más tarde Munir Hachemi viajó a Pekín, la tierra de artistas como Ai Weiwei o la poeta Liu Xia, ambos, activistas que defienden la libertad de expresión, ahí el autor trabaja como profesor de literatura latinoamericana y desde ahí, también, toma la entrevista para La Jornada, el joven autor no pierde su espíritu combatiente: probablemente se nos pierda con la conexión entre uno y cinco segundos pero eso no significa que se haya caído la llamada, en China WhatsApp no está permitido así que, para tomar esta plática estoy usando una web alterna , advierte.