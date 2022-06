¡Tanta gente! exclamó al observar al público en el Teatro Metropólitan, después del saludo en español, que como es costumbre, encendió a los asistentes en gritos y aplausos, en una conexión emocional que se prolongó toda la noche, con empáticos silencios, también muchas risas y hasta el canto espontáneo de todo el teatro cantando el Cielito lindo al islandés. Es la primera vez que cantan para mí, me siento tan honrado , recibió feliz el tributo. Al final del concierto, publicó en sus redes sociales el video del singular momento en la carrera del artista.

Ustedes son hermosos, tienen una energía muy bonita, diferente, son el mejor público , repetía, sumamente emocionado.

Hubo momentos de música sublime, muchos, como cuando sonó una musique à grande vitesse, en un clímax orgiástico donde Ólafur Arnalds y su cuarteto de cuerdas soltaron cascadas de corcheas mientras las luces giraban como naves espaciales, como géiseres, como un tren a gran velocidad donde el único referente era el paisaje nocturno y los postes de luz que parecían cobrar mayor velocidad que la del tren en marcha.

Una cierta paz inundó el recinto, ocupado en la totalidad de sus butacas por un público devoto que sonreía, feliz, ensimismado, como en una gran meditación multitudinaria, coronada por las palmas de las manos juntas, en claro gesto budista, del músico islandés.

Como en su concierto anterior, que sucedió la noche del miércoles 23 de enero de 2019 en el Auditorio Blackberry, Ólafur Arnalds dedicó el momento culminante de su concierto a contar cómo su abuela lo convirtió en el músico que es hoy.

“Yo tocaba la batería en un grupo punk que se llamaba Fighting Shit y nos íbamos de gira con otro grupo punk que se llamaba Death after school, pero un día mi abuela me llamó por teléfono y me dijo: Oli, ven a casa, se descompuso mi radio. Cuando llegué, vi que era mero pretexto, el radio no estaba descompuesto y ella en cambio me cocinó pancakes y me dio helado y me sentó cuatro o cinco horas a escuchar a Chopin. Ahora sé que la música que hago se la debo a ella”.

Y en agradecimiento, se sentó al piano e hizo sonar una música tan hermosa que nos dieron ganas de llorar de felicidad y fue tan hermosa y tan bello el concierto que sucedió el milagro: cuando una melodía infinita quedó flotando en el aire, Oli Arnalds cerró los ojos, juntó las palmas de sus manos y sonó lo más espectacular y hermoso que tiene la música: el silencio.