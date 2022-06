Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de junio de 2022, p. 30

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no acreditó que hubiera una falla estructural en el inmueble del deportivo Guelatao que pusiera en riesgo a los usuarios, tal y como argumentó para ordenar su cierre, luego de que había sido remodelado en la anterior administración.

Martí Batres, titular de la dependencia, sostuvo que la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa no es un asunto político-partidista, como arguye la funcionaria, sino el resultado de la investigación que realizó la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a partir de denuncias ciudadanas.

Recordó que el deportivo fue rehabilitado en 2020 con una inversión superior a los 34 millones de pesos y reabierto el 31 de agosto del año siguiente. A poco más de un mes de su reinauguración, el 10 de octubre, fue cerrado por la nueva titular de la alcaldía por supuestas fallas estructurales, refirió.