“El año pasado, oficialmente el gobierno capitalino y los comités no salieron, sin embargo, la ciudadanía y las organizaciones salimos a tomar las calles. No hubo un templete, no se prestó el Zócalo, pero fue una marcha bastante grande”, pues recordó que aún existían muchas restricciones por el covid-19, pero “esta es la primera vez –en contexto de pandemia– que el gobierno dice vamos a dar los permisos y las facilidades para que puedan posicionar los mensajes, y esperamos ahora mucha más gente. Será un día de orgullo, protesta y resistencia”.

En la página de Facebook de la 44 Marcha del Orgullo LGBT, se precisa que después de dos años de pandemia, regresaremos a las calles el 25 de junio . Saldrá a mediodía, del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Quienes no puedan asistir tendrán la opción de seguir la transmisión por Facebook y el canal de YouTube Marcha LGBT CDMX. El llamado es a la igualdad y al respeto en la diversidad .

Desde 2018 se presentó una iniciativa en el Senado para prohibir las terapias de conversión y las violaciones correctivas. Hay una amplia mayoría que quiere ya votar esa iniciativa. Ya se le dio el visto bueno en comisiones, pero van tres veces que la bajan del orden de día en el pleno.