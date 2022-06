Ronald, Rudolph y O’Kelly Isley crearon tres grandes sencillos entre 1959 y 1962: Shout, Respectable y Twist and Shout. En los siguientes 30 años –a los que se unieron en 1969 sus hermanos menores, Marvin y Ernie Isley, y su primo Chris Jasper– hicieron aún más: That Lady, Fight the Power, Work to Do, Harvest for the World y For the Love of You.

Miller perfeccionó un sonido de blues sicodélico con éxitos como Take the Money and Run, Fly Like an Eagle, Abracadabra, The Joker, Jet Airliner y Jungle Love. Su disco Greatest Hits 1974-78 se encuentra entre los 25 álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Eurythmics, el dúo compuesto por Annie Lennox y Dave Stewart, lideró la era del New Wave en la década de 1980 con canciones como Sweet Dreams (Are Made of This) y Here Comes the Rain Again. Este año fueron incorporados al Salón de la Fama del Rocanrol.

The Neptunes son el dúo creativo e innovador de producción y composición de Pharrell Williams y Chad Hugo que dio forma a la radio pop y urbana desde los años 90 hasta la década de 2000 gracias a la creación de éxitos para Britney Spears, Jay-Z, Justin Timberlake, Usher y Beyoncé.

Los candiatos solistas de este año son William Mickey Stevenson, un productor durante la era dorada de Motown, y Rick Nowels, quien coescribió más de 60 sencillos del Top 20 mundial, incluyendo Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlisle.

El maestro compositor Paul Williams recibió el premio Johnny Mercer, y la ejecutiva de Universal Jody Gerson recibirá el galardón Abe Olman Publisher.