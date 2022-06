Hawkins se unió a Foo Fighters en 1997, apareciendo por primera vez con la agrupación en la gira de su segundo álbum The Color & The Shape.

Hizo su debut discográfico con Foo Fighters en There is Nothing Left to Lose de 1999 y tocó en todos los álbumes posteriores de la banda, incluidos One by One e In Your Honor, y en sencillos exitosos como Best of You.