Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 16 de junio de 2022, p. 7

Los Tigres del Norte es un grupo venerado por al menos tres generaciones. Su influencia va más allá de la cultura popular. En el ámbito social, es referente sobre todo en el tema de la migración e inspiración del sueño latino en Estados Unidos, donde tras décadas se ha ganado su lugar.

Parte de la esencia de su consagración en el ámbito social y cultural es su cercanía con sus seguidores; no necesitaron de la era de las redes sociales para considerarlos su familia .

Es difícil describir a Los Tigres del Norte. No sé si haya un grupo en el mundo que represente lo que ellos. Musicalmente, ni hablar, son buenísimos, pero dudo que exista una banda que haya representado y construido tanto la identidad del mexicano, y también por lo que pasa mucha gente en Latinoamérica. Son únicos y ojalá que muchos que aún no los conocen o no se hayan adentrado en su carrera, entiendan lo importante que son.

Lo anterior lo asevera Carlos Pérez Osorio, quien dirigió Los Tigres del Norte: Historias que contar, mirada interior jamás expuesta en formato de documental sobre este icónico grupo.

Carlos, realizador también de Las crónicas del taco y Las tres muertes de Marisela Escobedo, comparte a La Jornada que uno de los detalles que más le gusta de Los Tigres tras rodar este documental, es que ellos no ponen sus reglas: dejan que su público las tome por ellos .

Son dueños de una sencillez que impacta , comenta en la misma entrevista José Nacif Gobera, productor del documental, que será lanzado mañana por Prime Video, plataforma audiovisual de Amazon.

Tienen una sencillez que los caracteriza, y lo reflejan desde la toma de decisiones sobre la (aparente) simpleza de las letras de sus canciones, que, al final, terminan siendo complejas, porque retratan una época, una situación social y cultural de dos países con una relación engorrosa , añade Nacif Gobera.

Los músicos complacen