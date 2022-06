Abril del Río

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2022, p. a11

Tras ser notificada que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en inglés) se declaró incompetente para decidir sobre su apelación contra el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación de Ciclismo, Jessica Salazar se dijo satisfe-cha, pues aseguró que si bien no logró la compensación económica que pretendía tras ver truncada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, su demanda llevó a limpiar la corrupción y el cáncer que tenía secuestrado y ahogado al ciclismo nacional desde hace varios años .

El TAS no quiso meterse en temas de compensación porque realmente era algo difícil: esfuerzo, dedicación, lágrimas, sudor, sangre, son difíciles de recompensar, por lo que la mejor salida que tomaron, sin presentar un precedente, fue no darle la razón ni al COM ni a la Federación; y deslindarse de la obligación de emitir un juicio , asentó la pedalista en conferencia de prensa.

Salazar, de 26 años, renunció a la cita olímpica tras percatarse de que la FMC la había inscrito en la prueba del ómnium y no en la de velocidad, que es su especialidad, en la que fue subcampeona mun-dial en 500 metros contrarreloj, además de ostentar el récord del orbe de velocidad pura (32.268), establecido en el Campeonato Panamericano de Aguascalientes 2016.

La pedalista, quien entrena en su natal Guadalajara, emprendió una demanda contra la federación y el COM ante el TAS, al considerar sus asesores legales que la Comisión Apelación y Arbitraje del Deporte no era la instan-cia adecuada al no ser independiente, además de que no estaba en funciones durante la pandemia.