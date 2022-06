▲ El ex astro del futbol francés, al centro, sostiene que todo el caso se desató para impedir que llegara a la presidencia del máximo órgano rector del futbol mundial. Foto Ap

Ap, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 10 de junio de 2022, p. 9

Zúrich. Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y Michel Platini, ex titular de la UEFA, reiteraron enfáticamente su inocencia cuando fueron cuestionados durante el segundo día de un juicio por cargos de defraudación al órgano rector del futbol mundial.

Blatter debió testificar el miércoles, pero se quejó de dolores en el pecho y pidió responder la mañana siguiente. La fiscalía suiza acusa a ambos ex dirigentes de organizar ilegalmente el pago 2.4 millones de dólares en 2011.

Lo que la FIFA le hizo a su presidente y a mí es escandaloso. Nos convirtieron en tramposos, estafadores, lavadores de dinero , dijo Platini; todo para que no pudiera ser el presidente .

El francés firmó un contrato por escrito con el organismo en 1999, pero en él sólo se especificaba un salario de 300 mil francos, sin mencionar los pagos extra. Sobre ese punto, explicó que confiaba en Blatter, y que creía que acabaría recibiendo el pago íntegro.

Confiaba en el presidente y sabía que algún día me pagaría , agregó ante el tribunal.

De acuerdo con Blatter, la frágil situación financiera de la FIFA a principios de la década de 2000, luego de la quiebra de su socio de radiodifusión, provocó que la organización no pudiera pagarle inmediatamente cuando él dejó de trabajar como asesor técnico en 2002.

Platini no reclamó la deuda pendiente hasta 2010, argumentando ante el tribunal que no necesitaba el dinero. Finalmente, el ex futbolista de 66 años realizó su descargo tras enterarse que dos antiguos empleados de la FIFA habían recibido importantes pagos y, 10 días más tarde, el organismo resolvió su situación.