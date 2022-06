▲ El Invi señaló que no se ha realizado ningún trámite para dar continuidad al proyecto de vivienda en el predio de Galeana número 37. Foto Pablo Ramos

Tras la publicación de que 43 familias se niegan a salir ante el riesgo de perder el espacio que ocupan desde hace 50 a 20 años, y pese a que el inmueble cuenta con un dictamen de inhabitabilidad, el Invi señaló que no se ha realizado ningún trámite para dar continuidad al proyecto de vivienda.

A la fecha, sin embargo, no se ha realizado ningún trámite ante el Invi para dar continuidad al proyecto, siendo que el Comité de Financiamiento ya autorizó las líneas para estudios y proyectos, dictamen de factibilidad técnica y demolición, y se ha promovido un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se deje de emitir el impuesto predial.