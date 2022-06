U

n inolvidable maestro, luego de informar que la Estatua de la Libertad había sido un regalo del gobierno de Francia al pueblo estadunidense en conmemoración del centenario de su Declaración de Independencia en 1886, y como símbolo de amistad entre ambas naciones, añadía: falta erigir en la costa oeste de Estados Unidos la Estatua de la Responsabilidad, menos seductora que la libertad pero principal sustento de ésta . Hoy, en medio de la confusión, unos invocan la libertad para promover su fiesta de toros, otros recurren a su libertad para seguir acudiendo a esa fiesta, y otros más hacen uso de su libertad para demandar que esta sea prohibida. Con tanto libertario van a faltar formularios.

A uno le parece urgente prohibir la repavimentación de los cráteres lunares que se extienden a lo largo y ancho del país en calles, avenidas y carreteras porque sólo es otro negocito de los burócratas en turno y no una solución siquiera a mediano plazo; otro decide que se prohíban las manifestaciones en la vía pública pues lejos de resolver problemas los aumentan a la ciudadanía motorizada; uno más solicita que se impida a toda mujer embarazarse, ya que a su falta de preparación añade su caos existencial; alguien propone la prohibición a que los animales sintientes se apareen, pues sus defensores no se dan abasto con los cientos de miles de productos que a diario son sacrificados, sea por otras especies sintientes o por los pensantes que aún no logran ser vegetarianos, veganos o frutianos, y no faltan los que exigen que se prohíba la fabricación de condones, pues interrumpen el flujo natural de la vida al sabotear el sentido trascendente de la sexualidad humana.