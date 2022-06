L

os inicios de Silvio Rodríguez en México se remontan a 1975 cuando el trovador llegó a nuestro país como parte de una delegación cubana invitada por el entonces presidente Luís Echeverría como un acto de acercamiento diplomático entre Cuba y México. En ese grupo, que incluía funcionarios y artistas de todo tipo, venían, además de Silvio, Pablo Milanés, Sara González, Noé Nicola y el grupo Manguaré, punta de lanza del Movimiento de la Nueva Trova quienes ofrecieron un concierto en el desaparecido Cine París ubicado en la avenida Reforma.

De este primer contacto de los trovadores cubanos con el público mexicano fue testigo Julio Solórzano Foppa, empresario cultural quien ya tenía conocimiento del desarrollo de la Nueva Trova y sus componentes. Silvio era apenas conocido entre algunos de nosotros que le habíamos escuchado, al igual que a Pablo y otros trovadores, mediante casetes enviados por amigos cubanos. Era un joven delgaducho y tímido que poseía una buena cantidad de hermosas canciones que contenían diversas temáticas que iban de lo político a lo amoroso (más lo segundo que lo primero). Se presentaba como un compositor muy rebuscado en su quehacer, más etéreo y poético que, por ejemplo, Pablo, que siempre ha sido más directo, sin tantas metáforas .

“Los primeros trabajos discográficos de Silvio y Pablo no circulaban en México porque la empresa cubana de grabaciones, EGREM, había comprometido los derechos de distribución de gran parte de su catálogo (entre ello la Nueva Trova) con la estadunidense Columbia Records que, paradójicamente, no los distribuía. Yo había iniciado el sello Nueva Cultura Latinoamericana (NCL), pensando en un inicio para dar a conocer mis trabajos, en específico Maderas latinoamericanas (1974), y pensé en distribuirlos pero estaba ese impedimento. Entonces convine con la EGREM firmar a aquellos artistas que no estaban en el convenio con la empresa estadunidense, logré entonces incorporar en mi sello a Noé Nicola, Amaury Pérez, Sara González y el grupo Irakere, entre otros.

Fue así como me hice promotor de artistas cubanos, principalmente de la Nueva Trova. Firmé con Cubartista y empecé con Silvio, Pablo y Noé, presentándolos en un principio en pequeños foros como la Sala Chopin y auditorios de la UNAM.