▲ El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó enjuiciar a dos de los ex asesores más cercanos de Donald Trump, el ex jefe de gabinete Mark Meadows (derecha) y el ex director de redes sociales Dan Scavino (izquierda), por negarse a cooperar con el comité sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, como había recomendado la Cámara de Representantes. Foto Ap