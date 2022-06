Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de junio de 2022, p. 9

Al menos ocho si no es que diez años que ninguna cámara había penetrado los muros barrocos del Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco –declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco–, durante el retiro religioso anual que reúne entre 3 mil mujeres provenientes de toda la República Mexicana que realizan ejercicios espirituales y de silencio a lo largo de una semana desde hace 250 años, una tradición fundada por Luis Felipe Neri.

Pero la realizadora Daniela Alatorre Benard corrió con gran fortuna, ya que se encontró con un nuevo encargado, un sacerdote joven que le permitió realizar un seguimiento a las mujeres de una familia, Perla Ávila, Zoila Ávila Guadarrama, Marina Guadarrama, que habían acudido durante más de 15 años.

Así, se encontró filmando diariamente en la Santa Casa de Ejercicios de Atotonilco entre las cinco de la mañana y las cinco de la tarde y lo seguiría haciendo los tres años siguientes, sólo que a partir del segundo ya le permitían quedarse en una habitación.

Es un espacio muy cerrado. Entonces, el hecho de que me dejaran entrar significaba hacerlo sola con la cámara. Tenía muchos años de estar programando películas en el Festival de Morelia y producir con otros directores, creo que el hecho de decidir dirigir combinó dos cosas: estaba en un momento de inseguridad sobre qué historia quería contar y cómo hacerlo, y me era mucho más fácil hacerlo sola sin llevar a un equipo, además necesitaba generar esa intimidad, un espacio en el que se sintieran cómodas y no amenazadas, y yo tampoco, como directora , explica la fundadora de la productora No Ficción.

Esa es la razón por la que en el documental Retiro (México, 2018), tiene los créditos de directora, guionista, fotógrafa, sonidista, editora (con Sonia Sánchez) y productora (junto con Natalia Almada, Elena Fortes y Abril López Carrillo). El filme, ganador de una Mención Especial del Jurado y del Premio Ambulante en el 17 Festival Internacional de Cine de Morelia, estrenó en cartelera la semana anterior con distribución mixta de No Ficción en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Tepoztlán y San Cristóbal de Las Casas.

Pero lo más importante, plantea, fue que durante los ocho años que ha estado involucrada en este proyecto, es que su percepción de ese retiro católico en Guanajuato, se fue modificando con el tiempo, primero porque advirtió que el retrato debía ser hecho con muchísimo cuidado al encontrarse en un lugar sagrado para muchas mujeres, además del espacio de sus afectos.