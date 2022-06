Es otra forma de hacer canciones, lo cual no quiere decir que sean para un grupo selecto, sino para toda la gente. Eso me gusta, porque fue lo que influyó cuando comencé a componer, la música de autor latinoamericana, esa narrativa, con poética, que se mezcla con lo cotidiano y problemáticas sociales. Hay temas que se hicieron en las décadas de los 70 y 80 y siguen vigentes porque acompañan a los movimientos de esas épocas.

El cantautor cubano, comentó Vivir Quintana, ha sido muy importante en mi proceso creativo, porque fue de los primeros compositores latinoamericanos que conocí, quien tenía otras narrativas, con riqueza armónica y lírica que me conectó mucho. Rodríguez, es uno de mis favoritos, pero también el chileno Manuel García, con quien hizo un dueto, lo cual me emocionó bastante .

Entonces, recordó, tuve la bonita sensación de pensar: ¡Imagina abrirle o cantar con Silvio!. Y ahora, cuando me lo propusieron me tomó por sorpresa y esto muy contenta de ser telonera en el acto que marca el regreso de los conciertos masivos en el corazón del Centro Histórico.

En el repertorio, que tendrá una duración aproximada de media hora, “no faltará Canción sin miedo, pues es un lugar muy importante para volver a tocar este tema, por segunda vez. Con esta emoción de abrirle a Silvio y estar en el Zócalo, tampoco olvido cuál es el discurso de mi música, que es seguir hablando sobre erradicar la violencia de género”.

Erradicar la violencia de género

También interpretará Yo te espero, En las luces de la tarde, Enamorada y Sorora. “Canción sin miedo ojalá ya no se cantara, pues cuando se deje de hacerlo significa que algo cambió. Siento tristeza, pero también rabia cuando veo que cada vez se hace más grande esta problemática, entonces es muy doloroso porque tenemos que seguir cantándola, poniéndola en los escenarios y propagar su mensaje”.

Canción sin miedo, puntualizó, fue un parteaguas en mi carrera, así como la oportunidad que Mon Laferte me dio al prestarme su escenario. No imaginé que fuera a tener este alcance y lamentablemente sucede por la realidad que vivimos, pero este tema me ha hecho aprender tantas cosas, estar cerca de gente valiosa, imponente e importante en el sentido personal, que me han enseñado muchísimo de 2020 a la fecha .

Subrayó: “He tomado la responsabilidad de seguir haciendo cosas, de ser congruente con mi discurso, porque no podría presentar Canción sin miedo y decir –por ejemplo– vayan solas a las marchas”.

Su próximo álbum titulado Cosas que sorprenden a la audiencia, adelantó que tendrá 10 historias, del mismo número de mujeres que están o estuvieron privadas de su libertad física por defenderse de su agresión. Este es el eje y quise hacerlo porque es necesario .

Además “dentro del corrido mexicano, que está tan lleno de apologías y cuando somos protagonistas en ellos, siempre es de que son las locas, las que están enamoradas de los tipos importantes del narco, pero no tienen voz, sino que son mero adorno... entonces, pensé en hacer este género para que ellas cuenten su historia de por qué lo hicieron”.