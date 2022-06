Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 5 de junio de 2022, p. 4

La curiosa forma de ser de los gatos propició que el diseñador gráfico chileno Alberto Montt lanzara el libro Sólo necesito un gato: Pero no es recíproco, editado por Planeta, una guía para entender, amar y cuidar a los felinos, un homenaje a la raza que desde tiempos inmemoriales impulsó la construcción de pirámides, inspiró a dioses, motivó memes y acompañó a los solteros hasta el fin de los tiempos.

En entrevista, el historietista y artista plástico comparte que “el libro surgió de un juego con mi editor por mi amor a los gatos. Como cuento en el texto, me crié rodeado de ellos, y en una ocasión el editor me comentó que estaba preparando el libro Sólo necesito un perro, y le dije que lo compraría si fuera de gatos; entonces, me propuso hacerlo, pero me dio un plazo de 30 días para meterlo a la imprenta y así salió esto. Fue una experiencia lúdica”.

Montt explica en el libro que vivió rodeado de estos animales; sus tías tenían varios felinos y así empezó a familiarizarse con ellos. En un apartado del texto cuenta la historia de cómo los gatos lograron la domesticación de los humanos y comparte datos curiosos en torno a los mininos, por ejemplo, que pueden tomar agua salada, pero no pueden sentir el sabor dulce.

Al final se incluyen dibujos de gatos realizados por los amigos del ilustrador, entre los que figuran Liniers, Josefina Montane, Laura Varsky, Francisco Javier Olea, Ingesman, Cristian Turdera y Bef.

La gente los ama o los odia, y eso es divertido, por eso pregunté a varios amigos cuál era su relación con los gatos y si querían dibujarla, y muchos se embarcaron desde el amor profundo y otros desde el total rechazo , explica Alberto Montt.