Miguel Montecino, responsable de las obras, detalló que después de 20 años en los que no se hizo algo, se adecuaron distintos espacios, entre ellos el de Coruña, donde está por concluir la rehabilitación. Falta por terminar el comedor y equipar la cocina, ya están los baños y el área de ingreso y evaluación .

De este tipo de casos atendemos cuatro reportes mensuales y lamentablemente son personas que no saben cómo llegaron aquí.

Troncoso explicó que con las personas vulnerables primero se efectúan acercamientos en calle y una vez que deciden ingresan a un albergue para evaluarlos y controlar, sobre todo, el tema de las adicciones, así como diseñar un plan de vida, según las inquietudes de cada una.

Para eso se cuenta con una red de nueve albergues en los que actualmente hay 2 mil 800 residentes que ya están divididos según sus necesidades, si son hombres o mujeres, si padecen algún tipo de discapacidad o si son adultos mayores.

El último paso es el más difícil, porque es donde más riesgo hay de que deserten porque se deprimen y caen de nuevo en las adicciones. Después de dos años y medio tenemos a 60 personas que ya concluyeron todo un proceso de atención, que tienen trabajo y hasta ahorros .

Sin embargo, el cambio de modelo ha generado ciertas resistencias entre los usuarios, que incluso han interpuesto quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre todo los adultos mayores que rechazan ser reubicados luego de que el centro Coruña pasó de ser albergue permanente a transitorio.

Para Alexandro Ayub, a quien la pobreza lo trajo a este lugar a principios de año, falta mejorar las instalaciones y tener más empatía del personal y seguimiento de cada uno de los casos, luego de denunciar que en su evaluación le hicieron un mal diagnóstico y no ha recibido apoyo suficiente para atender sus enfermedades.