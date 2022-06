La FGE solicitará prisión preventiva

La FGE adelantó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, pues existe riesgo de una sustracción; añadió que presentará testimonios de más de 30 personas, incluidos ocho de identidad reservada, quienes señalan a Duarte de instruir convenios y transacciones bancarias para su beneficio.

Entre los testigos que llevará la fiscalía están ex funcionarios que laboraron con el ex gobernante, como Francisco Hernández Vega, tesorero de la Secretaría de Hacienda estatal; Jesús Manuel Luna Hernández, quien fungió como su secretario particular ; además de la ex dirigente estatal priísta, Karina Velázquez Ramirez y el líder barzonista Martín Solís Bustamante.

En tanto, legisladores de Morena en el Congreso pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el proceso penal contra Duarte Jáquez; argumentaron que el Poder Judicial del estado carece de independencia.